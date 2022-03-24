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В Барселоне уверены, что Дембеле летом перейдет в ПСЖ

Форвард отказался продлевать контракт с клубом

  • 24.03.2022 12:46
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В Барселоне уверены, что Дембеле летом перейдет в ПСЖ
© Getty Images/Global Images Ukraine. Усман Дембеле

В «Барселоне» уверены, что Усман Дембеле станет игроком французского клуба ПСЖ.

Как сообщает источник, футболисту комфортно в клубе, но агент игрока не делает ни каких усилий, чтобы Усман продлил контракт с каталонцами.

Сама «Барселона» не станет делать шагов в этом направлении. Если Дембеле захочет продолжить карьеру в каталонском клубе, то он сам должен обратиться к руководству с просьбой о возобновлении переговоров о новом контракте. Но в клубе считают, что он этого не сделает. В «Барсе» уверены, что футболист согласовал условия контракта с ПСЖ.

В текущем сезоне Дембеле сыграл 21 матч за «Барселону» во всех турнирах, забив два гола, а также отдав девять голевых передач.

Источник — Sport.es

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