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Барселона согласовала четырехлетний контракт с Кессье

Футболист летом переберется в каталонский клуб

  • 23.03.2022 09:59
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Барселона согласовала четырехлетний контракт с Кессье
© Getty Images/Global Images Ukraine

Полузащитник «Милана» Франк Кессье в конце сезона станет игроком «Барселоны».

Летом истекает срок контракта 25-летнего хавбека с «россонери», он станет свободным агентом.

С «Барсой» ивуариец согласовал контракт на четыре года с зарплатой 6,5 миллиона евро в год.

Кессиэ не получит подписной бонус – это одна из причин, почему каталонский клуб смог предложить ему столь высокую зарплату.

В 23 матчах сезона Серии А на счету полузащитника 5 голов.

Источник — AS

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