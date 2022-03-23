Барселона согласовала четырехлетний контракт с Кессье

Полузащитник «Милана» Франк Кессье в конце сезона станет игроком «Барселоны».
Летом истекает срок контракта 25-летнего хавбека с «россонери», он станет свободным агентом.
С «Барсой» ивуариец согласовал контракт на четыре года с зарплатой 6,5 миллиона евро в год.
Кессиэ не получит подписной бонус – это одна из причин, почему каталонский клуб смог предложить ему столь высокую зарплату.
В 23 матчах сезона Серии А на счету полузащитника 5 голов.
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Источник — AS
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