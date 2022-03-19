Нынешний контракт Мохамеда Салаха с «Ливерпулем» истекает летом 2023 года. Переговоры по поводу нового соглашения пока что проходят безуспешно.

В связи с этим Салах готов перейти в «Барселону». Трансфер может состояться уже ближайшим летом.

В нынешнем сезоне на счету Салаха 28 голов и 10 ассистов в 36 матчах за «Ливерпуль» во всех турнирах.