Нынешний контракт Мохамеда Салаха с «Ливерпулем» истекает летом 2023 года. Переговоры по поводу нового соглашения пока что проходят безуспешно.
В связи с этим Салах готов перейти в «Барселону». Трансфер может состояться уже ближайшим летом.
В нынешнем сезоне на счету Салаха 28 голов и 10 ассистов в 36 матчах за «Ливерпуль» во всех турнирах.
Источник — Sport.es
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