Трансфер Беллингема обойдется Реалу в 90 млн евро

«Реал» решительно настроен купить хавбека «Боруссии» Джуда Беллингема.

Как сообщают источники, за 18-летнего англичанина мадридский клуб должен будет заплатить около 90 миллионов евро.

В текущем сезоне Беллингем сыграл за «Боруссию» 37 матчей, забил 6 голов и сделал 13 ассистов.

Трансферная стоимость хавбека оценивается в 75 миллионов евро. В прошлом году интерес к Беллингему проявлял «Ливерпуль».