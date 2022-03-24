Трансфер Беллингема обойдется Реалу в 90 млн евро

«Реал» решительно настроен купить хавбека «Боруссии» Джуда Беллингема.
Как сообщают источники, за 18-летнего англичанина мадридский клуб должен будет заплатить около 90 миллионов евро.
В текущем сезоне Беллингем сыграл за «Боруссию» 37 матчей, забил 6 голов и сделал 13 ассистов.
Трансферная стоимость хавбека оценивается в 75 миллионов евро. В прошлом году интерес к Беллингему проявлял «Ливерпуль».
Источник — Marca
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