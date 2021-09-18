Ливерпуль намерен подписать Джуда Беллингема

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем вскоре может сменить клубную прописку.
Как сообщает The Sun, английский клуб зимой намерен подписать футболиста. Контракт Беллингема рассчитан до лета 2025 года, а трансферная стоимость 18-летнего англичанина оценивается в 55 млн евро.
Ранее сообщалось, что Джуда хочет купить «Челси».
В этом сезоне Беллингем сыграл 7 матчей за «Боруссию» и забил 2 мяча.
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Источник — The Sun
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