Челси в январе попробует взорвать рынок топ-трансфером

В поле зрения «синих» находится 18-летний Джуд Беллингем из «Боруссии» Дортмунд

  • 07.09.2021 20:10
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Челси в январе попробует взорвать рынок топ-трансфером
© Getty Images/Global Images Ukraine. Джуд Беллингем

Лондонский «Челси» продолжает активно прицениваться к 18-летнему таланту дортмундской «Боруссии» и сборной Англии Джуду Беллингему.

По информации инсайдера Дина Джонса, «синие» попытаются уже в январе согласовать с «Боруссией» трансфер Беллингема, а углубиться в переговоры с немецким клубом планируют сразу после Нового года.

Отмечается, что «Челси» пока не согласовал продление контрактов с Нголо Канте и Жоржиньо, которые истекают летом 2023 года, когда игрокам уже будет 32 и 31 год, соответственно.

Ныне Беллингем оценивается в 55 миллионов евро на Transfermarkt. Контракт хавбека с «Боруссией» рассчитан до лета 2025 года.

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Источник — Football London

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