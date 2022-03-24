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FAVBET Tech — резидент Дія.City

С 8 февраля в Украине заработал специальный правовой режим «Дія City»

  • 24.03.2022 11:15
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FAVBET Tech — резидент Дія.City

Pезидентствo в «Дія City» получили уже 145 компаний, среди них и FAVBET Tech.

FAVBET Tech создает технологии и продукт, которым пользуются миллионы игроков по всему миру, для международной компании FAVBET Entertainment. Компания разрабатывает инновации в области гемблинга и беттинга через сложную многокомпонентную платформу, способную выдерживать огромные нагрузки и предоставлять уникальный experience для игроков.

FAVBET Tech не занимается организацией и проведением азартных игр на своей платформе. Ее главный фокус – разработка программного обеспечения. Именно поэтому она отвечает правилам отбора в резиденты «Дія City».

Артем Скрипник, CЕО FAVBET Tech, отмечает: «Мы, безусловно, поддерживаем инициативу создания IT-кластера, способствующего дальнейшему развитию IT-индустрии внутри страны и вхождению на наш рынок новых международных игроков. По иронии судьбы, заявка на членство в «Дія City» должна была подаваться 24 февраля, как потом оказалось – в день начала войны. И всё-таки, мы не сдаемся: заявка подана, FAVBET Tech теперь официально в «Дія City», а война лишь усилила наше желание развивать бизнес в Украине и экономически поддерживать страну».

По его мнению, это самый лучший режим для стимулирования развития индустрии в Европе и во всем мире. Новая система может сделать нашу страну более понятной иностранным ИТ-компаниям, а их приход будет означать новые рабочие места, дополнительный стимул для украинской экономики.

Во время войны компания активно поддерживает Минцифру в инициативе развертывания IT-армии и уже организовала собственные кибервойска, которые наносят сокрушительный удар по IT-инфраструктуре врага 24/7, координируются с другими кибердобровольцами и планируют наступательные действия на своем IT-фронте.

В Минцифре ожидают, что благодаря «Дія City» темпы роста IT-сектора могут удвоиться до 40–50% в год, а доходы IT-отрасли в Украине к 2025 году могут возрасти с нынешних $6 млрд до $16,5-$17 млрд. В то же время количество рабочих мест в отрасли может увеличиться до 450 тыс., а IT-индустрия сможет достигнуть 10% в ВВП страны (сейчас доля составляет около 3,7-4,2%).

 

Источник — Sport.ua

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