«Наш маленький украинец». У Сергея Сидорчука родился сын

Капитан «Динамо» Сергей Сидорчук объявил о том, что у него родился сын. Это четвертый ребенок в семье полузащитника.

«Добро пожаловать в этот мир, козак. Наш маленький украинец», - написал Сидорчук в Instagram.

Ранее Сергей рассказал, что война России против Украины застала его в Киеве, когда жена находилась на последних неделях беременности.

Игрок выехал в Румынию.