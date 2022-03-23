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«Наш маленький украинец». У Сергея Сидорчука родился сын

Капитан «Динамо» стал отцом в четвертый раз

  • 23.03.2022 23:45
  • 469 просмотров
  • 2 комментария
«Наш маленький украинец». У Сергея Сидорчука родился сын
© fcdynamo.kiev.ua

Капитан «Динамо» Сергей Сидорчук объявил о том, что у него родился сын. Это четвертый ребенок в семье полузащитника.

«Добро пожаловать в этот мир, козак. Наш маленький украинец», - написал Сидорчук в Instagram.

Ранее Сергей рассказал, что война России против Украины застала его в Киеве, когда жена находилась на последних неделях беременности.

Игрок выехал в Румынию.

Источник — ФК Динамо Киев

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    online
    rus, 23.03.2022 23:49
    +2
    Да! Молодцы!
    Ссылка
    Богдан Саженко, 24.03.2022 00:29
    0
    В Румуніі народився ,чи як?
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