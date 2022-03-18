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Сергей СИДОРЧУК: «24 февраля - самый плохой день в жизни»

Хавбек поделился эмоциями от вторжения России

  • 18.03.2022 23:45
  • 263 просмотра
  • 1 комментарий
Сергей СИДОРЧУК: «24 февраля - самый плохой день в жизни»
© fcdynamo.kiev.ua

Капитан «Динамо» Сергей Сидорчук рассказал о том, где его застала война, а также фонде помощи, который создали украинские футболисты.

«Фонд - самое малое, что мы можем сделать. Кто-то защищает Украину с автоматом в руках, кто-то на передовой, а кто-то - волонтер. Мы решили создать фонд, который сейчас скупает аптечки, бронежилеты и другое. То, что от нас просят. Война должна завершиться как можно быстрее, чтобы люди могли снова жить нормально».

«Мою семью война застала в Киеве. Проснулись около 5 утра 24 февраля, когда был первый взрыв. Дочь со слезами на глазах сказала, что началась война. Наверное, самый плохой день в жизни. Кроме того, жена на 9 месяце беременности. Сперва были в Киеве, но потом удалось выехать из Украины. Стало опасно, когда Россия еще и начала бомбить больницы и роддомы».

«Слова благодарности армии, теробороне и другим войскам. Мы для них можем быть только опорой сзади, будем помогать тем, чем можем. Жаль, что многие спортсмены молчат, и я хочу сказать, что нельзя быть нейтральным, когда идет война».

«Ты или против войны, или за войну. Конечно, украинские футболисты против России, против войны», - сказал Сидорчук.

Источник — ICTV

(4 голоса)

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Комментарии
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    online
    Westwood., 19.03.2022 00:02
    -2
    Тошнит слышать мнение человека который жил всегда в достатке прИ любой власте
    он же не пойдет воевать а пойдет слюсар или электрик бесят ужасно
    смелости нет зато язык по пояс
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