Сергей СИДОРЧУК: «24 февраля - самый плохой день в жизни»

Капитан «Динамо» Сергей Сидорчук рассказал о том, где его застала война, а также фонде помощи, который создали украинские футболисты.

«Фонд - самое малое, что мы можем сделать. Кто-то защищает Украину с автоматом в руках, кто-то на передовой, а кто-то - волонтер. Мы решили создать фонд, который сейчас скупает аптечки, бронежилеты и другое. То, что от нас просят. Война должна завершиться как можно быстрее, чтобы люди могли снова жить нормально».

«Мою семью война застала в Киеве. Проснулись около 5 утра 24 февраля, когда был первый взрыв. Дочь со слезами на глазах сказала, что началась война. Наверное, самый плохой день в жизни. Кроме того, жена на 9 месяце беременности. Сперва были в Киеве, но потом удалось выехать из Украины. Стало опасно, когда Россия еще и начала бомбить больницы и роддомы».

«Слова благодарности армии, теробороне и другим войскам. Мы для них можем быть только опорой сзади, будем помогать тем, чем можем. Жаль, что многие спортсмены молчат, и я хочу сказать, что нельзя быть нейтральным, когда идет война».

«Ты или против войны, или за войну. Конечно, украинские футболисты против России, против войны», - сказал Сидорчук.