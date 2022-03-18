Тарас СТЕПАНЕНКО: «Мы сделали де-факто «военный фонд»

Полузащитник «Шахтера» Тарас Степаненко рассказал о создании украинскими футболистами фонда помощи ВСУ:

«Важно не только купить, но и доставить.

Вы меня хорошо знаете: я не из тех людей, которые рассказывают о помощи. Но много запросов. Поэтому отвечаю всем и сразу.

В первые дни полномасштабной войны помогал очень хаотично. Знаю, что так же поступали и многие ребята из мира футбола. Отвечал и знакомым, и незнакомым.

Потом мне стали рассказывать о проблемах те, к кому помощь не пришла. Где-то гуманитарный груз довезли до границы, и он встал. Где-то купили броники, которые не доставили в область, в которую покупали.

Поэтому мы решили сделать де-факто, а не де-юре военный фонд и отвечаем за доставку помощи от закупки до получения в регионе.

В создании фонда приняли участие Сергей Кривцов, Сергей Сидорчук, Николай Матвиенко, Николай Шапаренко и Георгий Бущан. Не спешите судить всех остальных. А где другие? Помогают 99.9% юношей, которых я лично знаю. Кто-то своему городу, кто-то переселенцам, а кто армии.

В первую очередь мы спортсмены, а не специалисты по PR. Поэтому дела у нас всегда больше, чем контента.

Мы разделили фонд на гуманитарную и военную часть. Общаемся с доверенными людьми, которые знают, в каких отраслях больше не хватает. Туда и присылаем нужные вещи согласно собранным запросам.

На фото – новая партия помощи:

Аптечки Ifak aids 500 штук;

Бронежилет (защита 4+) 50 штук;

Тепловизоров 5 штук.

Едет помощь в Одессу, Марьянку, Николаев.

По гуманитарке мы сейчас работаем с Италией и Испанией. Там есть проверенные люди, которые доставляют нужные вещи в самые горячие точки.

Гуманитарную помощь собирает ХАБ Италии. Этот проект помогает деньгами на логистику.

Новые запросы получили. Фонд продолжает работать».