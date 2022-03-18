Тарас СТЕПАНЕНКО: «Мы сделали де-факто «военный фонд»

Полузащитник «Шахтера» Тарас Степаненко рассказал о создании украинскими футболистами фонда помощи ВСУ:
«Важно не только купить, но и доставить.
Вы меня хорошо знаете: я не из тех людей, которые рассказывают о помощи. Но много запросов. Поэтому отвечаю всем и сразу.
В первые дни полномасштабной войны помогал очень хаотично. Знаю, что так же поступали и многие ребята из мира футбола. Отвечал и знакомым, и незнакомым.
Потом мне стали рассказывать о проблемах те, к кому помощь не пришла. Где-то гуманитарный груз довезли до границы, и он встал. Где-то купили броники, которые не доставили в область, в которую покупали.
Поэтому мы решили сделать де-факто, а не де-юре военный фонд и отвечаем за доставку помощи от закупки до получения в регионе.
В создании фонда приняли участие Сергей Кривцов, Сергей Сидорчук, Николай Матвиенко, Николай Шапаренко и Георгий Бущан. Не спешите судить всех остальных. А где другие? Помогают 99.9% юношей, которых я лично знаю. Кто-то своему городу, кто-то переселенцам, а кто армии.
В первую очередь мы спортсмены, а не специалисты по PR. Поэтому дела у нас всегда больше, чем контента.
Мы разделили фонд на гуманитарную и военную часть. Общаемся с доверенными людьми, которые знают, в каких отраслях больше не хватает. Туда и присылаем нужные вещи согласно собранным запросам.
На фото – новая партия помощи:
Аптечки Ifak aids 500 штук;
Бронежилет (защита 4+) 50 штук;
Тепловизоров 5 штук.
Едет помощь в Одессу, Марьянку, Николаев.
По гуманитарке мы сейчас работаем с Италией и Испанией. Там есть проверенные люди, которые доставляют нужные вещи в самые горячие точки.
Гуманитарную помощь собирает ХАБ Италии. Этот проект помогает деньгами на логистику.
Новые запросы получили. Фонд продолжает работать».
Источник — Instagram
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