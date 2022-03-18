УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.

Тарас СТЕПАНЕНКО: «Мы сделали де-факто «военный фонд»

Хавбек «Шахтера» – о помощи украинской армии

  • 18.03.2022 18:15
  • 1216 просмотров
  • 4 комментария
Тарас СТЕПАНЕНКО: «Мы сделали де-факто «военный фонд»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Тарас Степаненко

Полузащитник «Шахтера» Тарас Степаненко рассказал о создании украинскими футболистами фонда помощи ВСУ:

«Важно не только купить, но и доставить.

Вы меня хорошо знаете: я не из тех людей, которые рассказывают о помощи. Но много запросов. Поэтому отвечаю всем и сразу.

В первые дни полномасштабной войны помогал очень хаотично. Знаю, что так же поступали и многие ребята из мира футбола. Отвечал и знакомым, и незнакомым.

Потом мне стали рассказывать о проблемах те, к кому помощь не пришла. Где-то гуманитарный груз довезли до границы, и он встал. Где-то купили броники, которые не доставили в область, в которую покупали.

Поэтому мы решили сделать де-факто, а не де-юре военный фонд и отвечаем за доставку помощи от закупки до получения в регионе.

В создании фонда приняли участие Сергей Кривцов, Сергей Сидорчук, Николай Матвиенко, Николай Шапаренко и Георгий Бущан. Не спешите судить всех остальных. А где другие? Помогают 99.9% юношей, которых я лично знаю. Кто-то своему городу, кто-то переселенцам, а кто армии.

В первую очередь мы спортсмены, а не специалисты по PR. Поэтому дела у нас всегда больше, чем контента.

Мы разделили фонд на гуманитарную и военную часть. Общаемся с доверенными людьми, которые знают, в каких отраслях больше не хватает. Туда и присылаем нужные вещи согласно собранным запросам.

На фото – новая партия помощи:

Аптечки Ifak aids 500 штук;

Бронежилет (защита 4+) 50 штук;

Тепловизоров 5 штук.

Едет помощь в Одессу, Марьянку, Николаев.

По гуманитарке мы сейчас работаем с Италией и Испанией. Там есть проверенные люди, которые доставляют нужные вещи в самые горячие точки.

Гуманитарную помощь собирает ХАБ Италии. Этот проект помогает деньгами на логистику.

Новые запросы получили. Фонд продолжает работать».

Источник — Instagram

(7 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    Voxa Hvedyk, 18.03.2022 18:44
    +2
    Ссылка
    online
    Ivan Vismutenko, 18.03.2022 19:40
    +1
    Это хорошо. Потому что из тех кто остался дома, мало кто может помочь деньгами остальным. А кто выехал, тому за границей надо платить будет скоро по полной. Так что это лучший вариант, потому что солдаты из футболистов слабые.
    Ссылка
    Dmytro Dmytro, 18.03.2022 18:58
    0
    Тепер всі такі модні!!! Матч Карпати-Шахтар ЧОМУ НЕ ВИЙШЛИ У ФУТБОЛКАХ НА ПІДТРИМКУ УКРАЇНСЬКОЇ АРМІЇ?!!!! ФАКТ!!! А ТЕПЕР КОЛИ ВІЙНА...ПІАРЯТЬСЯ....ТРЕБА БУЛО ШЕ ДО ВІЙНИ ЩОСЬ РОБИТИ... А ДО ВІЙНИ ПРО ПОДАТКИ ВИЛИ!!! ФАНАТИ КАРПАТ І ЛИНАМО В ОЬОРОЕІ КИЄВА!!! ЧЕРГОВИЙ ФАКТ!!!
    Ссылка
    online
    Володимир Олійник, 18.03.2022 19:35
    -2
    Dmytro Dmytro, 18.03.2022 18:58
    Тепер всі такі модні!!! Матч Карпати-Шахтар ЧОМУ НЕ ВИЙШЛИ У ФУТБОЛКАХ НА ПІДТРИМКУ УКРАЇНСЬКОЇ АРМІЇ?!!!! ФАКТ!!! А ТЕПЕР КОЛИ ВІЙНА...ПІАРЯТЬСЯ....ТРЕБА БУЛО ШЕ ДО ВІЙНИ ЩОСЬ РОБИТИ... А ДО ВІЙНИ ПРО ПОДАТКИ ВИЛИ!!! ФАНАТИ КАРПАТ І ЛИНАМО В ОЬОРОЕІ КИЄВА!!! ЧЕРГОВИЙ ФАКТ!!!
    їхні фани проти "сваіх" воювати не будуть
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности