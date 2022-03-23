Калинина стартовала с победы на турнире в Майами

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№51 WTA) успешно начала борьбу на турнире WTA 1000 в Майами.



В первом круге украинка переиграла квалифаера Екатерину Горгодзе из Грузии (№123 WTA).



Майами. Первый круг

Ангелина Калинина (Украина) – Екатерина Горгодзе (Грузия) – 6:2, 3:6, 6:3



Изначально соперницей Ангелины должны была стать американка София Кенин, но она снялась.



В следующем раунде Калинина сразится против Мэдисон Киз из США (№26 WTA).

Ранее матч первого круга основы выиграла Марта Костюк.