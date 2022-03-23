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Калинина стартовала с победы на турнире в Майами

Ангелина в первом раунде обыграла Екатерину Горгодзе из Грузии

  • 23.03.2022 22:42
  • 571 просмотр
  • 9 комментариев
Калинина стартовала с победы на турнире в Майами
© Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№51 WTA) успешно начала борьбу на турнире WTA 1000 в Майами.
 
В первом круге украинка переиграла квалифаера Екатерину Горгодзе из Грузии (№123 WTA).
 
Майами. Первый круг
Ангелина Калинина (Украина) – Екатерина Горгодзе (Грузия) – 6:2, 3:6, 6:3
 
Изначально соперницей Ангелины должны была стать американка София Кенин, но она снялась.
 
В следующем раунде Калинина сразится против Мэдисон Киз из США (№26 WTA).

Ранее матч первого круга основы выиграла Марта Костюк.

Источник — Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Stelios Komnin, 23.03.2022 23:03
    +2
    Oksana Karpevych, 23.03.2022 22:56
    Ну вже як є Які прогнози на Медісон?
    Гадаю з Кіз шансів на харді небагато. Тим більш в Калініной слабка подача, у Кіз буде багато шансів на прийомі. Та й взагалі цей рік - майже останній для Кіз, потім прогнозований спад. Буде викладатися.
    Ссылка
    online
    Spectra, 23.03.2022 22:56 (изменен)
    +2
    Не умеют наши спокойно выигрывать, но хорошо что у грузинки не хватило эмоций. Такое ощущение что Геля не украинка, можно было хотя бы ленту надеть, что тут такого?
    Ссылка
    online
    Александр Ад, 23.03.2022 22:46
    +2
    важко буде Гелі далі,,слабкувата подача.Но треба боротися,вдачі!
    Ссылка
    Даяна, навчись приймати першу подачу!!!, 23.03.2022 23:08
    +1
    Spectra, 23.03.2022 22:56
    Не умеют наши спокойно выигрывать, но хорошо что у грузинки не хватило эмоций. Такое ощущение что Геля не украинка, можно было хотя бы ленту надеть, что тут такого?
    Плюсую і лице завжди кисле! Де емоції,Геля!?
    Ссылка
    online
    Oksana Karpevych, 23.03.2022 23:04
    +1
    Stelios Komnin, 23.03.2022 23:03
    Гадаю з Кіз шансів на харді небагато. Тим більш в Калініной слабка подача, у Кіз буде багато шансів на прийомі. Та й взагалі цей рік - майже останній для Кіз, потім прогнозований спад. Буде викладатися.
    Цікаві ваші думки А ви в нас в чаті є?
    Ссылка
    online
    Oksana Karpevych, 23.03.2022 22:56
    +1
    Stelios Komnin, 23.03.2022 22:54
    Так, суперниця не складна, а сил залишила забагато.
    Ну вже як є Які прогнози на Медісон?
    Ссылка
    Stelios Komnin, 23.03.2022 22:54
    +1
    Александр Ад, 23.03.2022 22:46
    важко буде Гелі далі,,слабкувата подача.Но треба боротися,вдачі!
    Так, суперниця не складна, а сил залишила забагато.
    Ссылка
    online
    Andrey_1992, 23.03.2022 22:44
    +1
    потрепала нерви під кінець
    Ссылка
    online
    Spectra, 23.03.2022 23:15
    0
    Даяна, навчись приймати першу подачу!!!, 23.03.2022 23:08
    Плюсую і лице завжди кисле! Де емоції,Геля!?
    Сама по себе странная, соц сетями пользуется редко больше думает о карьере.
    Ссылка
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