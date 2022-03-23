Ничего себе. Россия подаст заявку на организацию Евро-2028 или 2032

Российский футбольный союз сообщил о том, что подаст заявку на проведение Евро-2028 или Евро-2032.

Известно, что на Евро-2028 сейчас претендует только одна заявка - совместная Великобритании и Ирландии. Если не получится с 2028, то страна-агрессор намерена подать заявку на проведение Евро-2032.

При это сейчас Россия судится с УЕФА и ФИФА в Спортивном арбитражном суде из-за дисквалификации российских клубов и сборной из-за войны в Украине.