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Ничего себе. Россия подаст заявку на организацию Евро-2028 или 2032

Оптимисты

  • 23.03.2022 20:23
  • 1559 просмотров
  • 3 комментария
Ничего себе. Россия подаст заявку на организацию Евро-2028 или 2032
© Getty Images/Global Images Ukraine

Российский футбольный союз сообщил о том, что подаст заявку на проведение Евро-2028 или Евро-2032.

Известно, что на Евро-2028 сейчас претендует только одна заявка - совместная Великобритании и Ирландии. Если не получится с 2028, то страна-агрессор намерена подать заявку на проведение Евро-2032.

При это сейчас Россия судится с УЕФА и ФИФА в Спортивном арбитражном суде из-за дисквалификации российских клубов и сборной из-за войны в Украине.

Источник — Р-Спорт

(11 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Stelios Komnin, 23.03.2022 21:10
    +7
    Раньше 3032 г. подавать заявку русским не стоит.
    Ссылка
    online
    Andrey_1992, 23.03.2022 21:45
    +1
    оце дебіли наївні кацапи, та їх заявку навіть не розглядатимуть
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    online
    GloryUkraine, 23.03.2022 21:40 (изменен)
    -1
    Хіба, що президентом буде Ходорковський.
    Та й то років через 30.
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