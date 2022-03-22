Конкурентов нет. На Евро-2028 есть только одна заявка

Великобритания и Ирландия уверены, что именно их совместная заявка победит в борьбе за право организовывать Евро-2028.

Победит по той причине, что конкурентов нет. Заявки от стран принимают до 23 марта, и на этот момент турнир хочет принимать только Великобритания вместе с Ирландией.

При этом Англия откажется от своей заявки на проведение ЧМ-2030.

Если до среды других заявок не будет, то Великобритания и Ирландия 7 апреля будут утверждены в качестве организаторов Евро-2028.