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Конкурентов нет. На Евро-2028 есть только одна заявка

Турнир проведут Великобритания и Ирландия

  • 22.03.2022 17:18
  • 2006 просмотров
  • 1 комментарий
Конкурентов нет. На Евро-2028 есть только одна заявка
© Skysports.com

Великобритания и Ирландия уверены, что именно их совместная заявка победит в борьбе за право организовывать Евро-2028.

Победит по той причине, что конкурентов нет. Заявки от стран принимают до 23 марта, и на этот момент турнир хочет принимать только Великобритания вместе с Ирландией.

При этом Англия откажется от своей заявки на проведение ЧМ-2030.

Если до среды других заявок не будет, то Великобритания и Ирландия 7 апреля будут утверждены в качестве организаторов Евро-2028.

Источник — Sky Sports

(8 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    online
    Dreifus, 22.03.2022 17:23
    -1
    Шанс для Молдаван.
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