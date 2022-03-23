Нашел новую игрушку. Абрамович хочет купить турецкий клуб

Любимая игрушка Романа Абрамовича, «Челси» оказался под санкциями правительства Великобритании. Российский олигарх довольно быстро нашел замену «Синим».
По информации турецких СМИ, Абрамович планирует приобрести клуб «Гезтепе». Отметим, что обе яхты Абрамовича, которые ему удалось спасти от санкций, сейчас находятся именно в Турции.
«Гезтепе» на данный момент занимает 18-е место в турнирной таблице чемпионата Турции.
Источник — CNN Turk
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