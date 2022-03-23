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Нашел новую игрушку. Абрамович хочет купить турецкий клуб

Российский олигарх может купить «Гезтепе»

  • 23.03.2022 18:23
  • 512 просмотров
  • 1 комментарий
Нашел новую игрушку. Абрамович хочет купить турецкий клуб
© Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Абрамович

Любимая игрушка Романа Абрамовича, «Челси» оказался под санкциями правительства Великобритании. Российский олигарх довольно быстро нашел замену «Синим».

По информации турецких СМИ, Абрамович планирует приобрести клуб «Гезтепе». Отметим, что обе яхты Абрамовича, которые ему удалось спасти от санкций, сейчас находятся именно в Турции.

«Гезтепе» на данный момент занимает 18-е место в турнирной таблице чемпионата Турции.

Источник — CNN Turk

(4 голоса)

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Комментарии
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    Vladislav Pohily, 23.03.2022 18:36
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    Туркам за Байрактари звісно спасибі, але їх намагання всидіти на двох стільцях - виглядає просто мерзенно. Зрозуміло, що у будь-якої країни перш за все власні інтереси, але який світ ми побудуємо коли всі інтереси будуть ставити вище елементарних моральних норм? Це те саме, що ходити зі своїм товаришем по роботі на вихідних пити пиво, знаючи що він конкретний муділа й тиран який щодня б'є свою дружину й дітей.
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