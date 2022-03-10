Великобритания ввела санкции против Абрамовича. Продажа Челси заморожена

Британия ввела новые санкции против семи российских олигархов и дополнила список, в частности, Романом Абрамовичем и Олегом Дерипаской.

Состояние этих олигархов суммарно составляет 15 млрд долларов. Под новыми санкциями все они подпадают под замораживание всех активов в Соединенном Королевстве и запрет на пересечение границы. Гражданам Британии запрещено вступать в любую финансовую деятельность с ними.

Также миллиардеры попадают под транспортные санкции, что означает запрет на пересечение любым российским воздушным судном британской границы, а в случае нарушения власти могут конфисковать самолет.

Роман Абрамович, акционер стальных гигантов Евраз и Норильский никель, владелец ФК «Челси». Состояние достигает 9 млрд долларов. Один из немногих олигархов, который при Путине удерживает свое присутствие еще с 90-х. Британия является первым, кто ввел против него санкции;

Ранее сообщалось, что Абрамович оперативно намерен продать «Челси». Теперь, из-за санкций процесс продажи будет заморожен.

Также санкциями оказались:

Олег Дерипаска, акционер En+ Group, состояние в 2 млрд долларов. Он владеет многомиллиардным портфорлио недвижимости в Британии и находится под санкциями США с 2018 года;

Игорь Сечин, исполнительный директор Роснефти и близкий друг Путина, находится под санкциями США и ЕС;

Андрей Костин, председатель совета директоров ВТБ банка, близкий друг Путина и стабильно поддерживающий инициативы Кремля через ВТБ банк, его статные оценивают в 379 млн фунтов;

Алексей Миллер, исполнительный директор Газпрома, работающий в режиме Путина еще с 90-х, также под санкциями США;

Николай Токарев, президент российской госкомпании Транснефть, работавший в 80-х с Путиным в КГБ, под санкциями США и ЕС;

Дмитрий Лебедев, председатель совета директоров Банка Россия, который называют «личным банком Кремля», еще с 2016 находится под санкциями США.