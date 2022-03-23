Златан ИБРАГИМОВИЧ: «Трудно говорить о войне. Это трагично»

Звездный форвард «Милана» Златан Ибрагимович прокомментировал войну в Украине:
«Трудно говорить о войне. Я за мир и любовь, и через футбол я хочу распространять свое послание и свою энергию. Это то, что мы должны делать.
В 2022-м году мы должны уметь решать проблемы нормальным путем, а не войной. Это трагично и не должно случаться».
Вчера Ибрагимович признался, что не хочет завершать карьеру.
Источник — Tuttomercatoweb
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