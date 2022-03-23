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Златан ИБРАГИМОВИЧ: «Трудно говорить о войне. Это трагично»

Форвард «Милана» - о войне в Украине

  • 23.03.2022 17:50
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Златан ИБРАГИМОВИЧ: «Трудно говорить о войне. Это трагично»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Златан Ибрагимович

Звездный форвард «Милана» Златан Ибрагимович прокомментировал войну в Украине:

«Трудно говорить о войне. Я за мир и любовь, и через футбол я хочу распространять свое послание и свою энергию. Это то, что мы должны делать.

В 2022-м году мы должны уметь решать проблемы нормальным путем, а не войной. Это трагично и не должно случаться».

Вчера Ибрагимович признался, что не хочет завершать карьеру.

Источник — Tuttomercatoweb

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