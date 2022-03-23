ОФИЦИАЛЬНО. Брозович продлил контракт с Интером

«Интер» официально сообщил о продлении контракта с Марцело Брозовичем. Новое соглашение рассчитано до лета 2026 года.

Предыдущий контракт истекал в конце нынешнего сезона. Фактически о новом соглашении стороны договорились еще месяц назад.

Брозович выступает за «Интер» с января 2015 года. В нынешнем сезоне на счету 29-летнего хорвата 1 гол и 2 ассиста в 37 матчах за «Интер» во всех турнирах.