Брозович продлил контракт с Интером

Хорватский полузащитник Марцело Брозович продлит контракт с «Интером». Новое соглашение будет рассчитано до лета 2026 года. Зарплата Брозовича повысится до 6 миллионов евро в год плюс 1 миллион бонусов.

Контракт уже фактически подписан, не хватает только официального объявления, которое состоится в ближайшее время. Нынешний контракт Брозовича рассчитан до конца нынешнего сезона. Ранее подписать 29-летнего хорвата пыталась «Барселона».

Брозович выступает за «Интер» с января 2015 года. В нынешнем сезоне на его счету 1 гол и 2 ассиста в 33 матчах во всех турнирах. Стоимость Брозовича оценивается в 40 миллионов евро.