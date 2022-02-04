Брозович летом перейдет в Барселону

Хорватский полузащитник «Интера» Марцело Брозович этим летом сменит клубную прописку.
Как сообщает источник, 29-летний хавбек решил перейти «Барселона». Футболист уже договорился о контракте с каталонцами.
Отметим, что текущее соглашение Брозовича с «Интером» истекает летом, поэтому каталонскому клубу он достанется абсолютно бесплатно.
В этом сезоне Брозович сыграл 29 матчей за «Интер», забил 1 мяч и сделал 2 ассиста.
Источник — Todofichajes.com
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