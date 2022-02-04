Брозович летом перейдет в Барселону

Хорватский полузащитник «Интера» Марцело Брозович этим летом сменит клубную прописку.

Как сообщает источник, 29-летний хавбек решил перейти «Барселона». Футболист уже договорился о контракте с каталонцами.

Отметим, что текущее соглашение Брозовича с «Интером» истекает летом, поэтому каталонскому клубу он достанется абсолютно бесплатно.

В этом сезоне Брозович сыграл 29 матчей за «Интер», забил 1 мяч и сделал 2 ассиста.