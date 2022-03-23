Реал интересуется вундеркиндом из Боруссии. Это не Холанд

Старение лидеров центра поля «Реала», Луки Модрича и Тони Крооса, вынуждает руководство мадридского клуба искать им замену в долгосрочной перспективе.
«Реал» обратил свое внимание на полузащитника «Боруссии» Дортмунд Джуда Беллингема. При этом в Мадриде планируют подписание 18-летнего англичанина только на лето 2023 года.
В нынешнем сезоне на счету Беллингема 6 голов и 13 ассистов в 37 матчах за «Боруссию» Дортмунд во всех турнирах. Трансферная стоимость хавбека оценивается в 75 миллионов евро. В прошлом году интерес к Беллингему проявлял «Ливерпуль».
Источник — Twitter
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