Реал интересуется вундеркиндом из Боруссии. Это не Холанд

Старение лидеров центра поля «Реала», Луки Модрича и Тони Крооса, вынуждает руководство мадридского клуба искать им замену в долгосрочной перспективе.

«Реал» обратил свое внимание на полузащитника «Боруссии» Дортмунд Джуда Беллингема. При этом в Мадриде планируют подписание 18-летнего англичанина только на лето 2023 года.

В нынешнем сезоне на счету Беллингема 6 голов и 13 ассистов в 37 матчах за «Боруссию» Дортмунд во всех турнирах. Трансферная стоимость хавбека оценивается в 75 миллионов евро. В прошлом году интерес к Беллингему проявлял «Ливерпуль».