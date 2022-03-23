УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.

Реал интересуется вундеркиндом из Боруссии. Это не Холанд

Джуд Беллингем может продолжить карьеру в Испании

  • 23.03.2022 16:28
  • 405 просмотров
  • 0 комментариев
Реал интересуется вундеркиндом из Боруссии. Это не Холанд
© Getty Images/Global Images Ukraine. Джуд Беллингем

Старение лидеров центра поля «Реала», Луки Модрича и Тони Крооса, вынуждает руководство мадридского клуба искать им замену в долгосрочной перспективе.

«Реал» обратил свое внимание на полузащитника «Боруссии» Дортмунд Джуда Беллингема. При этом в Мадриде планируют подписание 18-летнего англичанина только на лето 2023 года.

В нынешнем сезоне на счету Беллингема 6 голов и 13 ассистов в 37 матчах за «Боруссию» Дортмунд во всех турнирах. Трансферная стоимость хавбека оценивается в 75 миллионов евро. В прошлом году интерес к Беллингему проявлял «Ливерпуль».

Источник — Twitter

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности