Ринат АХМЕТОВ: «Мои заводы не будут работать под российской оккупацией»

Владелец «Шахтера» и самый богатый человек Украины, Ринат Ахметов, рассказал о том, какая судьба ждет его предприятия, если они окажутся под российской оккупацией:

«Российские войска превращают Мариуполь в руины, убивают жителей города и бомбят заводы. Мои заводы не будут работать под российской оккупацией ни при каких обстоятельствах».

Ранее Ахметов назвал Путина военным преступником.