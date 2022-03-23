Ринат АХМЕТОВ: «Мои заводы не будут работать под российской оккупацией»

Владелец «Шахтера» и самый богатый человек Украины, Ринат Ахметов, рассказал о том, какая судьба ждет его предприятия, если они окажутся под российской оккупацией:
«Российские войска превращают Мариуполь в руины, убивают жителей города и бомбят заводы. Мои заводы не будут работать под российской оккупацией ни при каких обстоятельствах».
Ранее Ахметов назвал Путина военным преступником.
Источник — The Wall Street Journal
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.