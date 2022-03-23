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Ринат АХМЕТОВ: «Мои заводы не будут работать под российской оккупацией»

Четкий месседж от владельца «Шахтера»

  • 23.03.2022 15:40
  • 1936 просмотров
  • 2 комментария
Ринат АХМЕТОВ: «Мои заводы не будут работать под российской оккупацией»
© ФК Шахтер Донецк. Ринат Ахметов

Владелец «Шахтера» и самый богатый человек Украины, Ринат Ахметов, рассказал о том, какая судьба ждет его предприятия, если они окажутся под российской оккупацией:

«Российские войска превращают Мариуполь в руины, убивают жителей города и бомбят заводы. Мои заводы не будут работать под российской оккупацией ни при каких обстоятельствах».

Ранее Ахметов назвал Путина военным преступником.

Источник — The Wall Street Journal

(23 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    online
    Rolan Stkomarovskiy, 23.03.2022 15:48
    +1
    Ринат Леонидович, может вы и ваши друзья олигархи-миллиардеры выделите деньги на закупку современного оружия и боеприпасов. Стоит Херсон 300 тысяч безоружный, а его захватили какая-то вооруженная группировка численностью 3-4 тысячи человек. Гражданам Украины нужно современное оружие и боеприпасы, чтобы защитить Украину. Гуманитарной помощью врага не остановить.
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    online
    Ig Zt, 23.03.2022 15:53
    -1
    Скатертью дорога. Достаточно грабить людей...
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