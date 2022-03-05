УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.

Путин – военный преступник. Ахметов впервые высказался о войне с Россией

Президент «Шахтера»​​​​​​​ выразил свою позицию

  • 05.03.2022 18:38
  • 7591 просмотр
  • 21 комментарий
Путин – военный преступник. Ахметов впервые высказался о войне с Россией
© ФК Шахтер Донецк. Ринат Ахметов

Президент «Шахтера» Ринат Ахметов впервые прокомментировал вторжение России в Украину.
 
«Россия – страна-агрессор, а Путин – военный преступник. Потому что Украина всегда была мирной страной, и никогда ни на кого не нападала. А сегодня в нашей стране разрушают поселки, города и инфраструктуру, гибнут и страдают мирные люди», – заявил он.
 
Кроме того, Ахметов добавил, что какие-либо контакты его бизнеса с Россией разорваны, контроль над бизнесом утрачен – сейчас у него нет никаких интересов и активов.
 
На вопрос, помогает ли богатейший украинец украинской армии, он без деталей ответил, что «помогает Украине, украинской армии защитить суверенитет нашей страны и победить, а украинцам выжить и выстоять».

Источник — Украинская правда

(65 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    online
    stopor2016, 05.03.2022 19:00
    +13
    Ну так і купи декілька літаків ...
    Ссылка
    online
    samird, 05.03.2022 19:01
    +11
    Путин - х..ло.
    Ссылка
    inspekcha85, 05.03.2022 19:51
    +10
    Наконец то Ренат.С твоим статусом ты должен выглядить гораздо мощнее в антипутинском трэнде.
    Ссылка
    online
    Face Control, 05.03.2022 19:52
    +8
    Letifer, 05.03.2022 19:38
    А ведь ты - один из главных виновников того, что сейчас творится...
    Мне так нравятся такие люди, ты был там в то время, ты знал что там происходило, может ты знал как ему угрожали, а я уверен на миллион процентов, что ему дико угрожали жизнью, им было выгодно захватить Донбасс, чтобы потом держать всю Украину в страхе. И им бы в то время никто не смог бы помешать, даже Ахметов.
    Ссылка
    online
    Face Control, 05.03.2022 19:40
    +8
    Ахметову невероятный респект, сейчас очень помогает.
    Ссылка
    online
    ОЛЕГ ОЛЕЩЕНКО, 05.03.2022 21:16
    +4
    Бойових винищувачів для зсу купи.
    Ссылка
    Letifer, 05.03.2022 19:38
    +3
    А ведь ты - один из главных виновников того, что сейчас творится...
    Ссылка
    Lion, 05.03.2022 20:59
    +2
    Face Control, 05.03.2022 20:04
    Ты уже на фронте?
    На диване...
    Ссылка
    GREEN DAY belokon, 06.03.2022 02:09
    +1
    «Росія – країна-агресор, а Путін – військовий злочинець» а ты Ринат Леонидович вор и подонок.
    Столько лет обкрадывать страну. Человек бесспорно умный и гениальный, а вот применение всем этим качествам нормальное так и не нашел
    Ссылка
    online
    pasha-rz, 06.03.2022 01:27 (изменен)
    +1
    В первые дни Ахметов молчал, а теперь понял, что Путину хана, вот и сливает дружбана. А если бы Путина не опустили, то Ахметов воспевал бы его как героя-освободителя
    Ссылка
    online
    PETP0, 05.03.2022 20:20
    +1
    Face Control, 05.03.2022 19:40
    Ахметову невероятный респект, сейчас очень помогает.
    Факты в студию.
    Ссылка
    online
    Face Control, 05.03.2022 20:04
    +1
    WladWest, 05.03.2022 20:02
    ДоМбас не слышат, доМбас с парашей на века, ножки под БТР-ы... А ты, сцуко, погудеть не хочешь, как тогда в 14 -м?.
    Ты уже на фронте?
    Ссылка
    online
    No name, 05.03.2022 19:55
    +1
    А начиналось все с него и его марианетки, и их мантры "донбасс на колени не поставить" и тд
    Ссылка
    online
    -smart--Forever, 06.03.2022 02:48 (изменен)
    0
    -smart--Forever, 06.03.2022 02:43
    В Верховной Раде 450 депутатов.
    И они НЕ меньше, чем Ринат воры и подонки, которые с 1991 года также без зазрения совести обкрадывают родную страну.
    Но видимо твоя лицемерность не позволяет замечать этого.
    И кстати по поводу обкрадывания страны.
    Ты в курсе какие средства государства уходят на поддержание православного паразитизма в стране?? А это и твои налоги тоже
    И вместо того чтобы защищать Киев с оружием, кое-кто благополучно машет кадилом.
    Ссылка
    online
    Obolon, 06.03.2022 01:00
    0
    ОЛЕГ ОЛЕЩЕНКО, 05.03.2022 21:16
    Бойових винищувачів для зсу купи.
    А ти думаєш, що їх так легко купити?? Це не особистий літак , якого взяв і купив !!
    Ссылка
    elPadrino, 05.03.2022 19:48
    0
    Letifer, 05.03.2022 19:38
    А ведь ты - один из главных виновников того, что сейчас творится...
    трудно не согласиться
    Ссылка
    online
    -smart--Forever, 06.03.2022 02:43
    -1
    GREEN DAY belokon, 06.03.2022 02:09
    «Росія – країна-агресор, а Путін – військовий злочинець» а ты Ринат Леонидович вор и подонок.
    Столько лет обкрадывать страну. Человек бесспорно умный и гениальный, а вот применение всем этим качествам нормальное так и не нашел
    В Верховной Раде 450 депутатов.
    И они НЕ меньше, чем Ринат воры и подонки, которые с 1991 года также без зазрения совести обкрадывают родную страну.
    Но видимо твоя лицемерность не позволяет замечать этого.
    Ссылка
    Golhrenshtanga, 05.03.2022 20:57
    -1
    О,боты ахметкины набежали,не дадим рината в обиду
    Ссылка
    WladWest, 05.03.2022 20:02 (изменен)
    -1
    ДоМбас не слышат, доМбас с парашей на века, ножки под БТР-ы... А ты, сцуко, погудеть не хочешь, как тогда в 14 -м?.
    Ссылка
    Igoro_DK, 05.03.2022 22:57
    -2
    Ладно, да черт с ним с этим Ахметовым, Бог ему судья, но то что сейчас происходит в Украине есть и его вина вместе с беглым Януковичем, тут даже спорить не о чем, вот он русский мир и его последствия во всей красе, пускай помогает теперь, может он осознал в какое дерьмо влез и к чему это все привело в конце концов.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности