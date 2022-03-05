Путин – военный преступник. Ахметов впервые высказался о войне с Россией

Президент «Шахтера» Ринат Ахметов впервые прокомментировал вторжение России в Украину.
«Россия – страна-агрессор, а Путин – военный преступник. Потому что Украина всегда была мирной страной, и никогда ни на кого не нападала. А сегодня в нашей стране разрушают поселки, города и инфраструктуру, гибнут и страдают мирные люди», – заявил он.
Кроме того, Ахметов добавил, что какие-либо контакты его бизнеса с Россией разорваны, контроль над бизнесом утрачен – сейчас у него нет никаких интересов и активов.
На вопрос, помогает ли богатейший украинец украинской армии, он без деталей ответил, что «помогает Украине, украинской армии защитить суверенитет нашей страны и победить, а украинцам выжить и выстоять».
Источник — Украинская правда
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Столько лет обкрадывать страну. Человек бесспорно умный и гениальный, а вот применение всем этим качествам нормальное так и не нашел
И они НЕ меньше, чем Ринат воры и подонки, которые с 1991 года также без зазрения совести обкрадывают родную страну.
Но видимо твоя лицемерность не позволяет замечать этого.
Ты в курсе какие средства государства уходят на поддержание православного паразитизма в стране?? А это и твои налоги тоже
И вместо того чтобы защищать Киев с оружием, кое-кто благополучно машет кадилом.
Столько лет обкрадывать страну. Человек бесспорно умный и гениальный, а вот применение всем этим качествам нормальное так и не нашел
И они НЕ меньше, чем Ринат воры и подонки, которые с 1991 года также без зазрения совести обкрадывают родную страну.
Но видимо твоя лицемерность не позволяет замечать этого.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.