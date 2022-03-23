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Источник: Мбаппе еще не подписал контракт с Реалом

Форвард еще может остаться в ПСЖ

  • 23.03.2022 15:12
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Источник: Мбаппе еще не подписал контракт с Реалом
© Getty Images/Global Images Ukraine

В последние недели переход Килиана Мбаппе в «Реал» на правах свободного агента казался уже решенным вопросом. Сообщались даже подробности контракта форварда.

Однако французские СМИ сообщают о том, что контракт Мбаппе с «Реалом» еще не подписан. Несмотря на это, в «Реале» уверены, что все-таки смогут подписать звездного форварда.

В нынешнем сезоне на счету Мбаппе 26 голов и 17 ассистов в 37 матчах за ПСЖ во всех турнирах.

Источник — Footmercato

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