Источник: Мбаппе еще не подписал контракт с Реалом

В последние недели переход Килиана Мбаппе в «Реал» на правах свободного агента казался уже решенным вопросом. Сообщались даже подробности контракта форварда.

Однако французские СМИ сообщают о том, что контракт Мбаппе с «Реалом» еще не подписан. Несмотря на это, в «Реале» уверены, что все-таки смогут подписать звездного форварда.

В нынешнем сезоне на счету Мбаппе 26 голов и 17 ассистов в 37 матчах за ПСЖ во всех турнирах.