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Есть подробности: Мбаппе подпишет контракт с Реалом на 5 лет

Форвард ПСЖ перейдет в мадридский клуб летом

  • 15.03.2022 17:59
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Есть подробности: Мбаппе подпишет контракт с Реалом на 5 лет
© Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Испанские СМИ ранее уже сообщали о том, что форвард ПСЖ Килиан Мбаппе уже подписал контракт с «Реалом», который вступит в действие с нового сезона.

Эту информацию подтвердил и авторитетный инсайдер Николо Скира. Также итальянский журналист раскрыл подробности контракта Мбаппе с «Реалом».

Соглашение будет рассчитано на 5 лет – до лета 2027 года. Зарплата Мбаппе составит 30 миллионов евро в год плюс 10 миллионов в качестве бонусов. За подписание контракта 23-летний француз получит подъемные в размере 40 миллионов евро.

Напомним, Мбаппе перейдет в «Реал» на правах свободного агента. Его контракт с ПСЖ истекает в конце нынешнего сезона.

Источник — твиттер Николо Скиры

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