Мбаппе подписал контракт с Реалом. Об этом официально пока не сообщат

По информации испанских СМИ, форвард ПСЖ Килиан Мбаппе уже подписал контракт с «Реалом», о котором официально пока не сообщат.
Игрок летом может стать свободным агентом, поэтому с января получил возможность вести переговоры с другими клубами.
Сам Мбаппе хочет, чтобы о контракте официально сообщили после завершения сезона.
Об условиях контракта информации пока нет.
Источник — Twitter
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