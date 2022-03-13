Мбаппе подписал контракт с Реалом. Об этом официально пока не сообщат

По информации испанских СМИ, форвард ПСЖ Килиан Мбаппе уже подписал контракт с «Реалом», о котором официально пока не сообщат.

Игрок летом может стать свободным агентом, поэтому с января получил возможность вести переговоры с другими клубами.

Сам Мбаппе хочет, чтобы о контракте официально сообщили после завершения сезона.

Об условиях контракта информации пока нет.