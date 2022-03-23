Марченко проиграл стартовую встречу на турнире во Франции

Украинский теннисист Илья Марченко проиграл на старте челленджера в Лилле.
В матче первого круга украинец в трех сетах уступил Робину Хаасе из Нидерландов.
Лилль. Первый круг
Илья Марченко (Украина) – Робин Хаасе (Нидерланды) – 6:7(8), 7:6(1), 2:6
Отметим, что в рамках этого турнира выступает Виталий Сачко, который ранее пробился во второй раунд.
Источник — Sport.ua
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