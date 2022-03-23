Марченко проиграл стартовую встречу на турнире во Франции

Украинский теннисист Илья Марченко проиграл на старте челленджера в Лилле.



В матче первого круга украинец в трех сетах уступил Робину Хаасе из Нидерландов.



Лилль. Первый круг

Илья Марченко (Украина) – Робин Хаасе (Нидерланды) – 6:7(8), 7:6(1), 2:6



Отметим, что в рамках этого турнира выступает Виталий Сачко, который ранее пробился во второй раунд.