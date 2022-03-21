Сачко выиграл дебютный матч в статусе первой ракетки Украины

Украинский теннисист Виталий Сачко, который с этой недели является лидером нашего мужского тенниса, с победы стартовал на челленджере в Лилле.
В матче первого круга украинец обыграл Александра Мюллера из Франции.
Лилль. Первый круг
Виталий Сачко (Украина) – Александр Мюллер (Франция) – 6:2, 6:3
Далее по сетке Мирза Башич из Боснии и Герцеговины или второй сеяный француз Кентен Алис.
Источник — Sport.ua
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