Сачко выиграл дебютный матч в статусе первой ракетки Украины

Украинский теннисист Виталий Сачко, который с этой недели является лидером нашего мужского тенниса, с победы стартовал на челленджере в Лилле.



В матче первого круга украинец обыграл Александра Мюллера из Франции.



Лилль. Первый круг

Виталий Сачко (Украина) – Александр Мюллер (Франция) – 6:2, 6:3



Далее по сетке Мирза Башич из Боснии и Герцеговины или второй сеяный француз Кентен Алис.