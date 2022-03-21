Рейтинг ATP. Сачко – первая ракетка Украины, Фриц и Алькарас – в топ-15

На прошлой неделе мужчины сыграли Мастерс в Индиан-Уэллс. Довольно неожиданно его выиграл уроженец Калифорнии Тэйлор Фриц, который в финале прервал 20-матчевую победную серию Рафаэля Надаля. Благодаря этой победе Фриц дебютирует в топ-15, хотя его ошибочно поставили на восьмое место.. Надаль вернулся в тройку лучших. Также стоит отметить дебют в топ-15 молодого испанца Карлоса Алькараса.



Топ-10 рейтинга ATP





Что касается украинцев, то все наши лидеры потеряли позиции, но прибавляет Алексей Крутых, который отлично выступает в Турции. Виталий Сачко стал первой ракеткой Украины.



Украинцы в топ-850 рейтинга ATP





В Чемпионской гонке Фриц ворвался в топ-3, Алькарас также уже находится в восьмерке лучших. С огромным отрывом продолжает лидировать Надаль.



Чемпионская гонка ATP