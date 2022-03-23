Фернандо может продолжит карьеру в Польше

Форвард «Шахтера» Фернандо может временно перейти в краковскую «Вислу». Об этом сообщают польские СМИ.

Контракт 23-летнего бразильца с «Шахтером» приостановлен до конца сезона из-за войны в Украине. Ранее сообщалось о том, что Фернандо может перейти в «Палмейрас».

В нынешнем сезоне на счету Фернандо 8 голов и 2 ассиста в 14 матчах за «Шахтер» во всех турнирах. Трансферная стоимость игрока оценивается в 3 миллиона евро. «Висла» сейчас занимает 16-е место в турнирной таблице чемпионата Польши.