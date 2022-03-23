Александр ДЕНИСОВ: «Беспредел остановится там, где россияне получат п**ды»

Директор телеканалов Футбол 1/2/3 Александр Денисов высказал свое мнение о россиянах, которые с оружием ворвались на нашу землю.



«Мы общались с Романом Зозулей. Ему непонятна реакция россиян. Если бы наша страна напала на любую другую. А украинские мамы увидели, что их детей повели на убой, как ведут сейчас ребят срочной службы, их сотнями в день кладут. Наши мамы перекрыли бы военкомат и выдирали волосы из военкомов – и ни один танк или БТР не выехал бы из части.



А там все, как Роман сказал: «Нарожаем еще». И порой мне кажется, что мы стучимся туда, кроме отдельных людей, которых критическая масса. Хочу сказать так: «Пчелы не тратят время на мух, объясняя им, что мед лучше го*на». И нам наверняка не стоит тратить время, по сути, мы сейчас стоим сами за себя, спасаем свою нацию, свое будущее и своих детей. Взывать туда очень сложно.



Россия понимает только силу. Звездец и беспредел остановится там, где россияне получат п**ды. И, конечно, наши мнимые союзники должны проявить конкретную позицию. Как это сделала Турция, она закрыла Босфор – и корабли не пришли и не бомбят Одессу и Николаев. И этого мы все хотим ждать, в то же время от каждого из нас зависит все, чтобы эта победа состоялась», – сказал Денисов.