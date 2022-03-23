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Александр ДЕНИСОВ: «Беспредел остановится там, где россияне получат п**ды»

Журналист считает, что россия понимает только силу

  • 23.03.2022 13:18
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Александр ДЕНИСОВ: «Беспредел остановится там, где россияне получат п**ды»
© ТК Футбол 1/2/3. Александр Денисов

Директор телеканалов Футбол 1/2/3 Александр Денисов высказал свое мнение о россиянах, которые с оружием ворвались на нашу землю.
 
«Мы общались с Романом Зозулей. Ему непонятна реакция россиян. Если бы наша страна напала на любую другую. А украинские мамы увидели, что их детей повели на убой, как ведут сейчас ребят срочной службы, их сотнями в день кладут. Наши мамы перекрыли бы военкомат и выдирали волосы из военкомов – и ни один танк или БТР не выехал бы из части.
 
А там все, как Роман сказал: «Нарожаем еще». И порой мне кажется, что мы стучимся туда, кроме отдельных людей, которых критическая масса. Хочу сказать так: «Пчелы не тратят время на мух, объясняя им, что мед лучше го*на». И нам наверняка не стоит тратить время, по сути, мы сейчас стоим сами за себя, спасаем свою нацию, свое будущее и своих детей. Взывать туда очень сложно.
 
Россия понимает только силу. Звездец и беспредел остановится там, где россияне получат п**ды. И, конечно, наши мнимые союзники должны проявить конкретную позицию. Как это сделала Турция, она закрыла Босфор – и корабли не пришли и не бомбят Одессу и Николаев. И этого мы все хотим ждать, в то же время от каждого из нас зависит все, чтобы эта победа состоялась», – сказал Денисов.

Источник — Футбол 1/2/3

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Комментарии
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    Krasvchik, 23.03.2022 14:13
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