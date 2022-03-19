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Александр ДЕНИСОВ: «Что толку от этих картинок, голубей, флажочков?»

Войну картинками в соцсетях не остановить

  • 19.03.2022 20:25
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Александр ДЕНИСОВ: «Что толку от этих картинок, голубей, флажочков?»
© Футбол 1/2/3. Александр Денисов

Директор телеканалов «Футбол 1/2/3» Александр Денисов высказался о пользователях соцсетей, которые выставляют картинки и таким способом призывают остановить российско-украинскую войну.

«А что толку от этих картинок, голубей, флажочков? Если бы они что-то делали, кроме того, что в соцсети флажочки написать. Я в первых эфирах искал русских блогеров – у меня ничего не получилось. Мы с предыдущими гостями взывали кому-то – мы видим, что ничего не происходит. Вообще, надо ли было взывать?», - сказал Денисов.

Источник — Футбол 1/2/3

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