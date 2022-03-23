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ЯРМОЛЕНКО: «Говорят, что кроме украинцев никто бы не пошел против россии»

Украинский футболист – об отношении британцев к российско-украинской войне

  • 23.03.2022 13:03
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ЯРМОЛЕНКО: «Говорят, что кроме украинцев никто бы не пошел против россии»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Андрій Ярмоленко

Игрок «Вест Хэма» и сборной Украины Андрей Ярмоленко рассказал, как в Англии поддерживают украинцев.
 
«Конечно, на митингах огромное количество людей, все британцы максимально поддерживают украинский народ. Узнают на улицах, спрашивают, интересуются что действительно происходит, и приходится останавливаться и каждому объяснять. Даже иногда показываю видео, которое, возможно, у них не показывают по телевидению, чтобы показать людям, донести до каждого что происходит. Возможно, они как-то смогут повлиять на своё правительство, чтобы просто закрыли небо над Украиной и перестали гибнуть люди. Вот, что мы хотим.
 
Пытаемся донести до всех и до каждого через соцсети, просто через общение с людьми. Конечно, стоит отдать должное людям здесь. Все поддерживают, я ещё ни разу ни от кого не слышал «русского мнения». Что они нас «спасают» от кого-то. Все люди просто восхищаются украинским народом, его смелостью и духом. И все в один голос говорят, что ни одна страна в мире не пошла бы против россии – только Украина. Имея мужественных ребят, мужественную нацию, смогла это сделать. И мы уже победили в этой войне, потому что показали всему миру, кто такие украинцы и кто такие русские, – сказал Ярмоленко.

Источник — Футбол 1/2/3

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