Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Для меня умерли люди, которые молчат о войне»

Игрок «Вест Хэма» и сборной Украины Андрей Ярмоленко рассказал, как относится к россиянам.



«Никакой реакции не произошло от тех людей, к кому я обращался, ни от одного человека. Бог им судья. Кого-то умолять о чем-то я не собираюсь. Время расставит все по своим местам.



Посмотрим, как все будет, кто-то отказывается играть за сборную (Дзюба - прим.). Мне вообще безразлично на российских футболистов, на молчащих людей. Звезды, певцы, спортсмены – эти молчащие люди высказались плохо о ситуации, которая происходит в Украине. Кто действительно не говорит, что это война, для меня их не существует. Для меня они умерли», – сказал Ярмоленко.