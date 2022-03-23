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Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Для меня умерли люди, которые молчат о войне»

Украинский футболист – об известных россиянах

  • 23.03.2022 12:16
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Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Для меня умерли люди, которые молчат о войне»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Ярмоленко

Игрок «Вест Хэма» и сборной Украины Андрей Ярмоленко рассказал, как относится к россиянам.
 
«Никакой реакции не произошло от тех людей, к кому я обращался, ни от одного человека. Бог им судья. Кого-то умолять о чем-то я не собираюсь. Время расставит все по своим местам.
 
Посмотрим, как все будет, кто-то отказывается играть за сборную (Дзюба - прим.). Мне вообще безразлично на российских футболистов, на молчащих людей. Звезды, певцы, спортсмены – эти молчащие люди высказались плохо о ситуации, которая происходит в Украине. Кто действительно не говорит, что это война, для меня их не существует. Для меня они умерли», – сказал Ярмоленко.

Источник — Футбол 1/2/3

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