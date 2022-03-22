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ЯРМОЛЕНКО: «Без слез не могу смотреть на то, что сделали с Черниговом»

Украинский футболист шокирован уровнем разрушений

  • 22.03.2022 17:14
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ЯРМОЛЕНКО: «Без слез не могу смотреть на то, что сделали с Черниговом»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Ярмоленко

Игрок «Вест Хэма» и сборной Украины Андрей Ярмоленко рассказал, где находится его родня во время нападения российской армии.
 
- У меня вся родня из Чернигова и Черниговской области. Я со всеми поддерживаю связь: двоюродные братья, сестры, дяди, тети, бабушка, папа.
 
- О чем они говорят? Где они стараются укрыться от бомбардировок?
- Кто где находится. Постоянно идут обстрелы, стараются прятаться в бомбоубежищах, подвалах, как и все люди. Об этом страшно говорить, думать. Постоянно происходят боевые действия.
 
Когда увидел, что сделали с Черниговом и селами, которые находятся в Черниговской области, то без слез, я не могу это нормально воспринимать, – сказал Ярмоленко.

Источник — Футбол 1/2/3

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