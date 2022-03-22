ЯРМОЛЕНКО: «Без слез не могу смотреть на то, что сделали с Черниговом»

Игрок «Вест Хэма» и сборной Украины Андрей Ярмоленко рассказал, где находится его родня во время нападения российской армии.



- У меня вся родня из Чернигова и Черниговской области. Я со всеми поддерживаю связь: двоюродные братья, сестры, дяди, тети, бабушка, папа.



- О чем они говорят? Где они стараются укрыться от бомбардировок?

- Кто где находится. Постоянно идут обстрелы, стараются прятаться в бомбоубежищах, подвалах, как и все люди. Об этом страшно говорить, думать. Постоянно происходят боевые действия.



Когда увидел, что сделали с Черниговом и селами, которые находятся в Черниговской области, то без слез, я не могу это нормально воспринимать, – сказал Ярмоленко.