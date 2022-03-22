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Андрей ЯРМОЛЕНКО – о российских военных: «Это чистые у*бки»

Украинский футболист выразил свое мнение об оккупантах

  • 22.03.2022 16:33
  • 613 просмотров
  • 1 комментарий
Андрей ЯРМОЛЕНКО – о российских военных: «Это чистые у*бки»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Андрій Ярмоленко

Игрок «Вест Хэма» и сборной Украины Андрей Ярмоленко высказался о российских захватчиках.
 
«На мой взгляд, это идет чистый геноцид. Уничтожают украинских людей, вот и все. Стреляют по мирным жителям, детям, женщинам – это ужас. Я не знаю, как подобрать слова.
 
Это чистые у*бки. Как можно людей назвать военным, мужчиной, когда ты стреляешь в детей и женщин, как это возможно? Не знаю, как описать эту нацию... Когда умирают невинные люди, а вы у себя в стране проводите концерт.
 
Как можно к этим людям нормально относиться? Я не говорю, что в россии все плохие люди. Я знаю многих – знающих, что происходит, как они реагируют на эту ситуацию. Но те люди, которые молчат и ничего не говорят, думая, что нас не трогают и все хорошо, они тоже участники этой войны», – сказал Ярмоленко.

Источник — Футбол 1/2/3

(5 голосов)

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Комментарии
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    Vitalik_Medvid, 22.03.2022 16:44
    +3
    Хороший кацап - мертвий кацап
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