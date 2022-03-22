Андрей ЯРМОЛЕНКО – о российских военных: «Это чистые у*бки»

Игрок «Вест Хэма» и сборной Украины Андрей Ярмоленко высказался о российских захватчиках.
«На мой взгляд, это идет чистый геноцид. Уничтожают украинских людей, вот и все. Стреляют по мирным жителям, детям, женщинам – это ужас. Я не знаю, как подобрать слова.
Это чистые у*бки. Как можно людей назвать военным, мужчиной, когда ты стреляешь в детей и женщин, как это возможно? Не знаю, как описать эту нацию... Когда умирают невинные люди, а вы у себя в стране проводите концерт.
Как можно к этим людям нормально относиться? Я не говорю, что в россии все плохие люди. Я знаю многих – знающих, что происходит, как они реагируют на эту ситуацию. Но те люди, которые молчат и ничего не говорят, думая, что нас не трогают и все хорошо, они тоже участники этой войны», – сказал Ярмоленко.
Источник — Футбол 1/2/3
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