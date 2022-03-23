Ефим КОНОПЛЯ: «После окончания войны нас будет уважать весь мир»

Защитник «Шахтера» Ефим Конопля рассказал о своем отношении к войне и о возможных путях помощи стране.

«Воспринимаю все исключительно негативно и с ужасом: то, что происходит сейчас у нас, — это просто недопустимо, это преступный вандализм, варварство и все синонимы этих слов.

Моя жизнь, как и у всех, опрокинулась с ног на голову. Мы вынуждены были четыре раза переезжать с места на место и только сейчас где-то осели. Так сложилось, что это оказался единственный населенный пункт, где можно было хотя бы найти жилье. При этом родители жены – под Мариуполем, и за них я переживаю больше всего.

Думаю, кроме публичных заявлений о ситуации все футболисты и знаменитости, кто может помогать, должны делать это. Если кто-то не афиширует свою помощь, не рассказывает, то это не значит, что он ничего не делает.

Знаю, что все наши ребята помогают материально: кто армии, кто мирному населению. Лично я оказываю поддержку обычным украинцам: пенсионерам и тем, у кого сложная жизненная ситуация.

Многие сейчас потеряли работу и нуждаются в хоть каких-то средствах к существованию. Есть те, кто живет при настоящей гуманитарной катастрофе, кому нужны одна-две тысячи гривен, чтобы элементарно выжить. Вот я и стараюсь помогать таким людям.

Уверен, мы будем еще сильнее после того, как все это кончится. А кончится все, безусловно, нашей победой! Мы ведь — сильный, мужественный, храбрый народ. После окончания этой войны нас будет уважать весь мир, с нами будут считаться все. Украинцы заслужили это уважение. Все будет Украина!», - заявил игрок.