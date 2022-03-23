Шакал ты! Алиев рассказал, что сделает с путиным при встрече

Экс-игрок сборной Украины и киевского «Динамо» Александр Алиев рассказал, что сделает, если встретится с президентом россии владимиром путиным:

«Я ему просто скажу одно: шакал ты, у тебя ничего нет в душе!

Прежде чем с ним встретиться, понятно, меня будет шмонать охрана. Не знаю, где спрячу, но смогу спрятать, и просто перережу ему горло, и все. Тогда будет мир во всем мире.

Ножом? Не, нож не пронесешь, но кое-что можно сделать. То же лезвие. А где его носить – я знаю».