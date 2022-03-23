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Шакал ты! Алиев рассказал, что сделает с путиным при встрече

Экс-игрок сборной Украины и «Динамо» собирается перерезать гондону горло

  • 23.03.2022 05:44
  • 1034 просмотра
  • 1 комментарий
Шакал ты! Алиев рассказал, что сделает с путиным при встрече
© YouTube. Бомбардир. Александр Алиев

Экс-игрок сборной Украины и киевского «Динамо» Александр Алиев рассказал, что сделает, если встретится с президентом россии владимиром путиным:

«Я ему просто скажу одно: шакал ты, у тебя ничего нет в душе!

Прежде чем с ним встретиться, понятно, меня будет шмонать охрана. Не знаю, где спрячу, но смогу спрятать, и просто перережу ему горло, и все. Тогда будет мир во всем мире.

Ножом? Не, нож не пронесешь, но кое-что можно сделать. То же лезвие. А где его носить – я знаю».

Источник — Бомбардир

(12 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Андрей, 23.03.2022 06:33
    0
    Алиев, конечно, "правильно" переоделся и стал мини-героем, но цитировать в новостях даже такие "школьные угрозы" - это уже перебор...
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