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Дибала летом может перебраться в ПСЖ

Форвард точно покинет «Ювентус»

  • 23.03.2022 10:32
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Дибала летом может перебраться в ПСЖ
© Getty Images/Global Images Ukraine

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала готов продолжить карьеру в ПСЖ.

Контракт Дибалы с туринским клубом истекает в июне 2022 года. Аргентинец не собирается его продлевать и подыскивает команду.

ПСЖ интересовался аргентинским футболистом три года назад, когда Леонардо вернулся в клуб в качестве спортивного директора. Тогда ему удалось договориться с игроком, но трансфер так и не состоялся.

В этом сезоне Дибала сыграл за «Ювентус» 29 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и отдал 6 результативных передач.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» включился в гонку за Дибалой.

Источник — Footmercato

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