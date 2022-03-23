Дибала летом может перебраться в ПСЖ

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала готов продолжить карьеру в ПСЖ.

Контракт Дибалы с туринским клубом истекает в июне 2022 года. Аргентинец не собирается его продлевать и подыскивает команду.

ПСЖ интересовался аргентинским футболистом три года назад, когда Леонардо вернулся в клуб в качестве спортивного директора. Тогда ему удалось договориться с игроком, но трансфер так и не состоялся.

В этом сезоне Дибала сыграл за «Ювентус» 29 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и отдал 6 результативных передач.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» включился в гонку за Дибалой.