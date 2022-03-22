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Арсенал включился в гонку за Дибалой

Форвард покинет «Ювентус» в конце сезона

  • 22.03.2022 20:37
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Арсенал включился в гонку за Дибалой
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Арсенал» присоединился к числу клубов, которые претендуют на форварда «Ювентуса» Пауло Дибалу. Руководство «Канониров» уже выходило на связь с окружением 28-летнего аргентинца.

Контракт Дибалы с «Ювентусом» истекает в конце сезона, после чего он станет свободным агентом. Вчера стороны провалили последнюю попытку договориться о новом соглашении.

Кроме «Арсенала», на Дибалу претендуют «Интер», «Атлетико» Мадрид и ряд клубов АПЛ во главе с «Ливерпулем». Дибала выступает за «Ювентус» с лета 2015 года. В нынешнем сезоне на его счету 13 голов и 6 ассистов в 29 матчах во всех турнирах.

Источник — Football-Italia

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    Face Control, 22.03.2022 21:05
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