Будут новые правила. УЕФА отменит финансовый фейр-плей

УЕФА принял решение отменить финансовый фейр-плей. Вместо него будет введен другой инструмент регулирования финансовой деятельности европейских клубов.

Сначала УЕФА планировал ввести потолок зарплат. Но против этого выступило большинство топ-клубов. Также данный механизм шел вразрез с европейским трудовым законодательством.

Поэтому УЕФА придумал новую систему, которая будет называться «правила регулирования финансовой устойчивости». Согласно этой системе, на зарплаты и амортизацию трансферов клубы смогут тратить не более 70% от своего годового дохода.

Правила будут введены в действие с 7 апреля после голосования исполкома УЕФА. В первым сезон клубы смогут тратить на зарплаты и амортизацию трансферов 90% своего годичного дохода, постепенно процент будет снижаться и за три года достигнет отметки в 70%.

Ряд топ-клубов требовал поднять планку до 85%, в то время как немецкие клубы, наоборот, требовали понизить допустимый процент до отметки ниже 70%. Ожидается, что 40 клубов выступят против новых правил.