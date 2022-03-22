ФИФА утвердила процедуру жеребьевки ЧМ-2022. Состоится 1 апреля

ФИФА утвердила процедуру жеребьевки финальной части ЧМ-2022 в Катаре. Жеребьевка состоится 1 апреля в Дохе.

Сборные на основе рейтинга ФИФА будут распределены по 4 корзинам, из которых потом сформируют 8 групп.

Хозяин соревнований, Катар, займет позицию A1 из корзины 1. В этой же корзине к нему присоединятся еще семь команд с самым высоким рейтингом ФИФА. Страны, занимающие позиции 8—15 в рейтинге среди финалистов, будут находиться в корзине 2, а квалифицированные с 16-го по 23-е место попадут в корзину 3.

Наконец, в четвертую корзину войдут команды с 24-го по 28-е место, а также два победителя межконтинентального плей-офф и победитель плей-офф Пути А УЕФА, где будет играть сборная Украины. Наш полуфинал с Шотландией, напомним, перенесен на июнь.

ЧМ-2022 пройдет с 21 ноября по 18 декабря.