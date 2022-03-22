Майами. Стала известна первая соперница Свитолиной

Сегодня определилась первая соперница Элины Свитолиной на престижном хардовом турнире WTA в Майами. Украинка во втором раунде сыграет с Хизер Уотсон.
Британка сегодня в тяжелом трехсетовом поединке обыграла нидерландку Аранчу Рус – 6:7, 7:5, 6:4. Матч продолжался 3 часа и 26 минут.
Ранее Свитолина опустилась на 20-е место в рейтинге WTA.
Источник — Sport.ua
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