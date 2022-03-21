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Рейтинг WTA. Свёнтек и Саккари дебютируют в топ-3, Свитолина пока в топ-20

Крейчикова и Соболенко теряют позиции

  • 21.03.2022 09:32
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Рейтинг WTA. Свёнтек и Саккари дебютируют в топ-3, Свитолина пока в топ-20
© Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свёнтек

После завершения крупного турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс в первой десятке состоялись сразу несколько изменений. Обе участницы финала, Ига Свёнтек и Мария Саккари, поднялись в первую тройку, вытеснив оттуда Барбору Крейчикову и Арину Соболенко. Также на одну строчку поднялась Паула Бадоса, Аннет Контавейт покинула топ-5.

Топ-10 рейтинга WTA

Что касается украинок, то почти все немного потеряли. Элина Свитолина еще остается в топ-20, но с такими результатами после турнира в Майами сохранить позицию ей вряд ли удастся. Ангелина Калинина выпала из топ-50 и лишь Леся Цуренко в плюсе.

Украинки в рейтинге WTA


В Чемпионской гонке Свёнтек вышла на первое место, потеснив Эшли Барти. Саккари здесь также в тройке, в топ-8 поднялась Бадоса.

Чемпионская гонка WTA

Среди украинок лучшие результаты в сезоне пока что показывает Даяна Ястремская. На участие в Итоговом турнире пока никто не претендует даже отдаленно.

Украинки в Чемпионской гонке WTA

Источник — Sport.ua

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