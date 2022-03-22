Михаил КОПОЛОВЕЦ: «Тимощук – получеловек, без сердца и души»

Михаил Кополовец, который ранее записался в тероборону, присоединился к числу звезд украинского футбола, которые резко раскритиковали Анатолия Тимощука:

«Тимощук – человек без позиции. Ему деньги затмили все. Это получеловек, у которого нет сердца и души. Я не верю, что он чувствует себя россиянином. Наверное, украинцем. Но понимает, что здесь его никто не ждет, даже если там признает происходящее.

Сидит, молчит. Меня тошнит от таких людей. Если ты видишь, что происходит в твоем государстве, где люди гибнут, дети гибнут, миллионы уезжают... Даже кацапы что-то бормочат. А ты не можешь даже два слова сказать. Он – пустое место.

Если бы он сразу вернулся в Украину, мы бы его простили. Забыли бы то, что он играл в «Зените». В трудную минуту это бы забылось. Он миллионер. Мог бы уехать домой, жить себе, поддержать народ. Придет время, жаловаться будет поздно».