ВИДЕО. Михаил Кополовец записался в территориальную оборону

Бывший футболист выступил с заявлением

  • 27.02.2022 17:29
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ВИДЕО. Михаил Кополовец записался в территориальную оборону
© ФК Минай. Михаил Кополовец

Известный в недавнем прошлом украинский полузащитник Михаил Кополовец выпустил специальное видеообращение, в котором сообщил о том, что записался в территориальную оборону:

«Друзья, всем привет. Многие люди сегодня мне звонили, спрашивали, уехал ли я или собираюсь уехать. Сразу хочу сказать: никуда уезжать не собираюсь и не собирался.

Сегодня бой брат поехал в военкомат, его уже забрали на стрельбы, я буду в территориальной обороне. Никогда не держал оружия и боялся этого, но пришло и такое время.

Хотел бы обратиться ко всем, кто выехал: пацаны, возвращайтесь домой. Вы здесь нужны, каждый на своем месте, помогаем друг другу.

Хотел спросить у людей, которые уехали: а как ваша душа и сердце? Пацаны, возвращайтесь домой».

Источник — Instagram

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