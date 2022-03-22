Игрокам из украинских клубов запретили доигрывать сезон в Германии

Немецкий футбольный союз (DFB) принял решение запретить легионерам из украинских и российских клубов доигрывать нынешний сезон в Германии.

Ранее ФИФА разрешила этим футболистам заявляться в клубы из других стран, чтобы доиграть нынешний сезон. Однако DFB принял решение запретить легионерам доигрывать сезон в своей структуре чемпионатов, объяснив это желанием сохранить спортивную целостность соревнований.

При этом игрокам запрещено только принимать участие в официальных матчах. Тренироваться с немецкими клубами и выступать за них в товарищеских матчах легионерам из чемпионатов Украины и россии можно.