Игрокам из украинских клубов запретили доигрывать сезон в Германии

Немецкий футбольный союз (DFB) принял решение запретить легионерам из украинских и российских клубов доигрывать нынешний сезон в Германии.
Ранее ФИФА разрешила этим футболистам заявляться в клубы из других стран, чтобы доиграть нынешний сезон. Однако DFB принял решение запретить легионерам доигрывать сезон в своей структуре чемпионатов, объяснив это желанием сохранить спортивную целостность соревнований.
При этом игрокам запрещено только принимать участие в официальных матчах. Тренироваться с немецкими клубами и выступать за них в товарищеских матчах легионерам из чемпионатов Украины и россии можно.
Источник — Немецкий футбольный союз
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