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Игрокам из украинских клубов запретили доигрывать сезон в Германии

Легионерам надо искать другие варианты трудоустройства

  • 22.03.2022 20:17
  • 3245 просмотров
  • 1 комментарий
Игрокам из украинских клубов запретили доигрывать сезон в Германии
© Getty Images/Global Images Ukraine

Немецкий футбольный союз (DFB) принял решение запретить легионерам из украинских и российских клубов доигрывать нынешний сезон в Германии.

Ранее ФИФА разрешила этим футболистам заявляться в клубы из других стран, чтобы доиграть нынешний сезон. Однако DFB принял решение запретить легионерам доигрывать сезон в своей структуре чемпионатов, объяснив это желанием сохранить спортивную целостность соревнований.

При этом игрокам запрещено только принимать участие в официальных матчах. Тренироваться с немецкими клубами и выступать за них в товарищеских матчах легионерам из чемпионатов Украины и россии можно.

Источник — Немецкий футбольный союз

(23 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    online
    GloryUkraine, 22.03.2022 20:51
    +3
    І як тут не обматюкати знову німців?
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