Ястремская рассказала, почему не смогла доиграть первый матч в Майами

Украинская теннисистка Даяна Ястремская рассказала, почему не смогла доиграть матч квалификации на турнире WTA 1000 в Майами.
«Я была вынуждена отказаться от участия в матче из-за желудочной инфекции. Я борюсь с ней несколько дней и не могла показать свой лучший теннис», – написала Ястремская в инстаграме.
Отметим, что Даяна снялась во втором сете по ходу матча с американкой Кэролайн Доулхайд.
Источник — Sport.ua
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