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Ястремская рассказала, почему не смогла доиграть первый матч в Майами

У Даяны были небольшие проблемы со здоровьем

  • 22.03.2022 19:59
  • 1248 просмотров
  • 1 комментарий
Ястремская рассказала, почему не смогла доиграть первый матч в Майами
© Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Украинская теннисистка Даяна Ястремская рассказала, почему не смогла доиграть матч квалификации на турнире WTA 1000 в Майами.
 
«Я была вынуждена отказаться от участия в матче из-за желудочной инфекции. Я борюсь с ней несколько дней и не могла показать свой лучший теннис», – написала Ястремская в инстаграме.
 
Отметим, что Даяна снялась во втором сете по ходу матча с американкой Кэролайн Доулхайд.

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    online
    OVS, 22.03.2022 20:05
    0
    Да,коли ср@чка ,сильно в теніс не пограєш.
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