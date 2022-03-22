Ястремская рассказала, почему не смогла доиграть первый матч в Майами

Украинская теннисистка Даяна Ястремская рассказала, почему не смогла доиграть матч квалификации на турнире WTA 1000 в Майами.



«Я была вынуждена отказаться от участия в матче из-за желудочной инфекции. Я борюсь с ней несколько дней и не могла показать свой лучший теннис», – написала Ястремская в инстаграме.



Отметим, что Даяна снялась во втором сете по ходу матча с американкой Кэролайн Доулхайд.