Майами. Цуренко стартовала с победы в квалификации, Ястремская уступила

На турнире WTA 1000 в Майами проходят матчи квалификации. Украинка Леся Цуренко в полуфинале отбора обыграла местную спортсменку Клэр Лю.
Другая спортсменка из Украины Даяна Ястремская не смогла доиграть до конца свою встречу с Кэролайн Доулхайд.
WTA Майами. Квалификация
Леся Цуренко (Украина) – Клэр Лю (США) – 6:4, 7:5
Даяна Ястремская (Украина) – Кэролайн Доулхайд (США) – 3:6, 0:3 (отказ)
Таким образом, Цуренко в финале квалификации сыграет с победительницей матча Бьерклунд - Звонарева.
Ранее две украинки Снигур и Завацкая не смогли выиграть свои матчи квалификации.
Источник — Sport.ua
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