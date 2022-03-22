Майами. Цуренко стартовала с победы в квалификации, Ястремская уступила

На турнире WTA 1000 в Майами проходят матчи квалификации. Украинка Леся Цуренко в полуфинале отбора обыграла местную спортсменку Клэр Лю.

Другая спортсменка из Украины Даяна Ястремская не смогла доиграть до конца свою встречу с Кэролайн Доулхайд.

WTA Майами. Квалификация

Леся Цуренко (Украина) – Клэр Лю (США) – 6:4, 7:5

Даяна Ястремская (Украина) – Кэролайн Доулхайд (США) – 3:6, 0:3 (отказ)

Таким образом, Цуренко в финале квалификации сыграет с победительницей матча Бьерклунд - Звонарева.

Ранее две украинки Снигур и Завацкая не смогли выиграть свои матчи квалификации.