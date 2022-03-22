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Майами. Цуренко стартовала с победы в квалификации, Ястремская уступила

Украинки сыграли свои матчи на турнире в США

  • 22.03.2022 01:32
  • 159 просмотров
  • 2 комментария
Майами. Цуренко стартовала с победы в квалификации, Ястремская уступила
© Getty Images/Global Images Ukraine

На турнире WTA 1000 в Майами проходят матчи квалификации. Украинка Леся Цуренко в полуфинале отбора обыграла местную спортсменку Клэр Лю.

Другая спортсменка из Украины Даяна Ястремская не смогла доиграть до конца свою встречу с Кэролайн Доулхайд.

WTA Майами. Квалификация
Леся Цуренко (Украина) – Клэр Лю (США) – 6:4, 7:5

Даяна Ястремская (Украина) – Кэролайн Доулхайд (США) – 3:6, 0:3 (отказ)

Таким образом, Цуренко в финале квалификации сыграет с победительницей матча Бьерклунд - Звонарева.

Ранее две украинки Снигур и Завацкая не смогли выиграть свои матчи квалификации.

Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    Stelios Komnin, 22.03.2022 02:06
    0
    Spectra, 22.03.2022 01:38
    Умница! Играет до конца, борется за каждый мяч, у каждой нашей девочки есть проблемы, у Леси это возраст и куча травм...
    На весь турнир, увы, ее не хватает. Нужен хороший фитнес-тренер.
    Ссылка
    Spectra, 22.03.2022 01:38
    0
    Умница! Играет до конца, борется за каждый мяч, у каждой нашей девочки есть проблемы, у Леси это возраст и куча травм...
    Ссылка
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