Рух отправил своего защитника в Польшу

«Рух» объявил о переходе защитника Папе Диава в «Арку».
Сенегальский центрбек присоединился к польскому клубу на правах аренды до конца сезона.
Напомним, что Диав перешел в «Рух» этой зимой из литовского «Жальгириса», но не успел дебютировать в новом клубе. Ранее 27-летний игрок провел три сезона в составе польского клуба «Корона».
Ранее сообщалось, что «Рух» не верит, что нынешний сезон УПЛ будет доигран.
Источник — ФК Рух Львов
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