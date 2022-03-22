Рух отправил своего защитника в Польшу

«Рух» объявил о переходе защитника Папе Диава в «Арку».

Сенегальский центрбек присоединился к польскому клубу на правах аренды до конца сезона.

Напомним, что Диав перешел в «Рух» этой зимой из литовского «Жальгириса», но не успел дебютировать в новом клубе. Ранее 27-летний игрок провел три сезона в составе польского клуба «Корона».

Ранее сообщалось, что «Рух» не верит, что нынешний сезон УПЛ будет доигран.