Рух не верит, что нынешний сезон УПЛ будет доигран

Генеральный директор «Руха» Игорь Дедышин считает, что война не позволит доиграть текущий сезон УПЛ.

«Я убежден, что этот сезон уже не возобновится. Надеемся, что удастся начать новый. Каким будет новый чемпионат и наш футбольный клуб? Трудно что-либо прогнозировать».

«Надеемся, что «Рух» подойдет к восстановлению чемпионата с наименьшими потерями и будет боеспособной единицей», - сказал Дедишин.