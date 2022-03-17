УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.

Рух не верит, что нынешний сезон УПЛ будет доигран

Игорь Дедышин надеется, что хотя бы следующий сезон состоится

  • 17.03.2022 19:45
  • 859 просмотров
  • 1 комментарий
Рух не верит, что нынешний сезон УПЛ будет доигран
© fcrukh.com

Генеральный директор «Руха» Игорь Дедышин считает, что война не позволит доиграть текущий сезон УПЛ.

«Я убежден, что этот сезон уже не возобновится. Надеемся, что удастся начать новый. Каким будет новый чемпионат и наш футбольный клуб? Трудно что-либо прогнозировать».

«Надеемся, что «Рух» подойдет к восстановлению чемпионата с наименьшими потерями и будет боеспособной единицей», - сказал Дедишин.

Источник — ФК Рух Львов

(11 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    *🍀*, 17.03.2022 19:53
    0
    Естественно... (
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности